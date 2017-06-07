NBA裏面天賦逸品的明星球員不多，他就是其中一個，他擁有張伯倫的身體天賦，但是卻從全明星球員瞬間淪為無球可打的慘狀。他曾是科比的隊友，還有一項NBA無人能破的記錄。

他就是科比的前隊友拜納姆，科比是高中生進入NBA聯盟裏面的，科比只有18歲2個月零11天就開始了NBA的第一場比賽，成為NBA最年輕的出場球員。但是拜納姆把科比的記錄給破了，05年11月，18歲零6天的拜納姆代表湖人迎戰掘金，這場比賽是他NBA生涯的第一場比賽。這樣他成為NBA歷史上最年輕的出場球員（18歲零6天），把我科的記錄給埋沒了。這項記錄至今沒有人打破，因為現在聯盟要求進入NBA的賽場必須是大學，再也沒有高中生了，至少得19歲才能參加選秀。所以說拜納姆的這一項記錄估計是 前無古人，後無來者了，妥妥的歷史第一了。

拜納姆的身體天賦是比肩張伯倫的，身高2.18米，臂展2.31米，雖然是傳統大中鋒的身形，但是他的彈跳能力居然達到90cm，這樣的數據在中鋒的位置上是罕見的，而球探和教練都把他譽為張伯倫二世。然而一身好的天賦沒能好好發揮出來，最終沒落在自己的手中。

作為賈巴爾的關門弟子，拜納姆深得天勾的中鋒籃球天賦，初出茅廬就一鳴驚人，還能左右開弓，當時大鯊魚奧尼爾的名聲都快被他掩蓋了。07-08賽季，20歲就砍下場均13.1分+10.2籃板+2.1蓋帽的大數據。然而在右膝的半月板受損和左跟腱等兩個重大傷病之後，拜納姆的狀態水平有所下降，但還是有場均10分+8板的數據。在湖人隊最後一個賽季拿到18.7分+11.8籃板+1.9蓋帽，生涯最好的數據。

之後拜納姆的沒落與自己的性格行為有關，之前養傷期間還去澳門泡妞蹦極，之後在一次打保齡球的時候又把右膝蓋的傷勢搞得更加嚴重了。從那時候起，他去那支球隊都不行，狀態和籃球的水準都一落千丈，從湖人隊離開之後，輾轉騎士步行者，僅打了三年球就無球可打了。而在2014年之後沒打過球，2014年他僅26歲，正是一個籃球運動員的巔峰時期。

拜納姆的性格從他換的的髮型你就能看得出來，綽號洗剪吹，每周一個新髮型，真不知他想搞什麼。如果拜納姆肯聽科比的話，好好打球，不要去搞那麼多有的沒的，專心比賽，現在NBA聯盟裏面第一中鋒說不定就是他的。就像科比所說的那樣，浪費了一代籃球天賦。

（頭條號 康泳哥看籃球）