巨星中國行花邊:鯊魚麥蒂偷瞄 科比詹皇抱美女北京新浪網 (2017-06-07 10:39)
自從姚明把NBA在中國的市場打開之後，近幾年越來越多的NBA球星來中國進行各種各樣的「中國行」商業活動。包括像大鯊魚奧尼爾、科比、韋德、杜蘭特和詹姆斯等等巨星，這些活動當中當然少不了其中很多的球迷和巨星合照的親密瞬間，更加少不了中國的女球迷和NBA球星的親密合影！
大鯊魚奧尼爾的中國行，身邊有兩個可愛的籃球寶貝，衣著清涼，就連大鯊魚也忍不住偷瞄。奧尼爾也是情場老手，是否會對中國姑娘也感興趣呢？
麥迪是姚明的好隊友，麥迪的中國行也是非常受歡迎的NBA巨星之一。而麥迪的中國行，籃球寶貝的著裝也是相當的誘惑，不得不讓人懷疑是故意設計，而麥迪也沒經過誘惑偷瞄了幾眼！
在2013年，閃電俠韋德中國行北京站，這名女球迷激動上台，從頭講述了韋德在她心目中的地位，如何如何重要。她當時還在高三，壓力最大，是韋德的精神，鼓舞、陪伴著她。她講得十分激動和感動，最後韋德對她主動索吻，還不錯嘛！
小皇帝詹姆斯的NBA中國行之旅，也有中國女球迷主動貢獻擁抱，詹姆斯也非常甜蜜的回應她的擁抱並湖人她親密合影留念。這位女球迷更是幸運得到了詹姆斯的親筆簽名球鞋，激動得久久不願撒手。
科比是NBA中國行之中人氣最高的巨星之一，因為更多的球迷是看著科比打球長大的。而科比的中國女粉絲也是非常的多，但是最大牌的當屬章子怡，國際章。章子怡還曾經到湖人隊的主場看科比比賽，章子怡在各大活動中和科比的親密互動也是非常多的。只是不知道汪峰大哥會不會吃錯呢？
對此哈登表示不服，「我也要找個機會去趟中國才行！」
（頭條號 康泳哥看籃球）
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