國足VS菲律賓首發：王大雷任門將 恆大兩人先發北京新浪網 (2017-06-07 18:43)
國足海報
6月7日，中國男足在廣州天河體育場迎來與菲律賓的熱身賽，賽前中國隊公佈了首發名單。門將位置，里皮本場選擇王大雷首發，7人入選大名單的廣州恆大，只有黃博文和於漢超兩人首發。具體名單如下：
國足首發：
門將：23-王大雷
後衛：4-姜至鵬、2-任航、3-王燊超、13-趙明劍
中場：11-蒿俊閔、16-黃博文、8-尹鴻博
前鋒：20-於漢超、22-肖智、14-王永珀
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