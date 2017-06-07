6月7日，中國男足在廣州天河體育場迎來與菲律賓的熱身賽，賽前中國隊公佈了首發名單。門將位置，里皮本場選擇王大雷首發，7人入選大名單的廣州恆大，只有黃博文和於漢超兩人首發。具體名單如下：

國足首發：

門將：23-王大雷

後衛：4-姜至鵬、2-任航、3-王燊超、13-趙明劍

中場：11-蒿俊閔、16-黃博文、8-尹鴻博

前鋒：20-於漢超、22-肖智、14-王永珀