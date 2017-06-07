雙色球17065期開獎結果：02 05 08 10 12 21 和值58 大小比1:5 奇偶比2:4 三區比為4:2:0。

雙色球第17066期紅球尾數分析：

尾數區間分析：上期開出同尾號02、12，尾數組數為5個，分別為0、1、2、5、8，尾數和為18，較上期下降了4個點位，本期尾數和值關注25-30之間。上期1路尾號僅開出1枚，小數尾開出4枚，本期重點關注紅尾號3、4、6、7、9。

尾數冷熱分析：上期小號區(0-4)開出4個尾號，大號區(5-9)開出2個尾號，本期關注小數尾號3、4和大數尾號6、7、9的開出。

定位尾數分析：第一位關注尾3、4；第二位關注6、3尾；第三位關注5、9尾；第四位看好3、4尾；五位看好尾5、6；第六位關注7、9尾，藍球關注2359尾。

紅球：03 04 06 13 15 19 23 24 25 26 27 29

藍球：09 12 13 15

（中彩網）