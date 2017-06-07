日期:6月7日，德甲豪門多特蒙德官方宣布，弗萊堡前場多面手馬克西利安-菲利普加盟球隊，轉會費為2000萬歐元，雙方簽約5年。

菲利普今年23歲，場上司職邊鋒、邊前衛、影子前鋒等位置，目前是德國U21國家隊成員。他2012年加盟弗萊堡，並在2014年上演首秀，上賽季德甲聯賽中，他出場25次打進9球，幫助重返德甲的弗萊堡躋身歐戰。

由於球風和外形酷似羅伊斯，他也被成為羅伊斯二世，羅伊斯目前正處於重傷階段，多特也希望菲利普可以頂替前者的位置。

這也是多特今年夏天的第四位新援，此前他們在賽季中先後簽下了托普拉克、達胡德以及扎加杜。

（斯文已逝）