北海福彩3D第17151期推薦：跨度振幅看1-5北京新浪網 (2017-06-07 18:17)
福彩3D第17150期開獎結果：113；奇偶形態：奇奇奇；大小形態：小小小；和值：5；跨度：2
1、 組選分析：在組選分布圖上 ，小號0-2上期回補2枚，本期關注開出0-1枚；中部號碼3-6上期開出1枚，本期關注開出1-2枚；大號7-9上期斷開，本期關注開出0-1枚；結合組選復隔中分布圖，上期開出組選復中中形態，本期關注中碼最少開出1-2枚。本期出號條件：復隔碼1379=1-2，中碼024568=1-2。
2、 組選類型：上期開出組三，近期仍需防守組三；本期看好升、凹形態，關注B、C區段號碼。
3、 大小奇偶：近10期兩大一小形態開5期，兩小一大開出1期，全大開出3期，全小開出1期，本期關注兩小一大防兩大一小。近10期兩奇一偶形態開出5期，兩偶一奇開出1期，全奇開出4期，全偶遺漏14期，本期關注兩偶一奇防兩奇一偶。
4、 跨度：質數跨度近10期佔優，本期關注跨度振幅1-5，看好跨度34567。
5、 和值：偶數和值近30期佔優，2路和值近期強開，0路和值近期短缺，本期看好和值7 9 12 13 15 16。
福彩3D第17151期綜合分析：膽碼3 4 6 六碼複式034567
精選：034 035 045 046 345 346 456
（中彩網）
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