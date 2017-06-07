福彩3D第17150期開獎結果：113；奇偶形態：奇奇奇；大小形態：小小小；和值：5；跨度：2

大小：近5期大數出號個數2-2-2-2-0，小數出號個數1-1-1-1-3，總大小比為8:7，近10期兩大一小形態開5期，兩小一大開出1期，全大開出3期，全小開出1期，本期關注兩小一大防兩大一小。

奇偶：近5期奇數開出13枚，偶數開出2枚，奇偶出號數之比為13:2，近10期兩奇一偶形態開出5期，兩偶一奇開出1期，全奇開出4期，全偶遺漏14期，本期關注兩偶一奇防兩奇一偶。

跨度：質數跨度近10期佔優，本期關注跨度振幅1-5，看好跨度34567。

和值：偶數和值近30期佔優，2路和值近期強開，0路和值近期短缺，本期看好和值7 9 12 13 15 16。

福彩3D第17151期綜合分析：膽碼0 3 4 七碼複式0345679

精選：003 034 046 057 067 049 345 349

（中彩網）