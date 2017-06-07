七彩福彩3D第17151期推薦：十位合數佔優北京新浪網 (2017-06-07 18:18)
福彩3D第17150期開獎結果：113；奇偶形態：奇奇奇；大小形態：小小小；和值：5；跨度：2
[百位分析]上期出號1，百位0路號碼近期短缺，中部號碼短缺，本期百位關注號碼34569;
[十位分析]上期出號1，十位合數號碼近期佔優，小數號碼近期嚴重短缺，本期十位關注號碼03467;
[個位分析]上期出號3，個位0路號碼近期短缺，小數號碼近期嚴重短缺，本期個位關注號碼45679;
本期關注：百位（34569）十位(03467）個位（45679）
第17151期3D組選七碼：0345679
精選：034 035 045 057 067 049 079 345 346 349 456
（中彩網）
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