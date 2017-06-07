福彩3D第17150期開獎結果：113；奇偶形態：奇奇奇；大小形態：小小小；和值：5；跨度：2

1. 和值奇偶：近10期和值奇偶比5:5，偶數和值近30期佔優，本期防奇數和值。

2. 和值大小：近10期和值大小比8:2，大數和值近30期佔優，本期防小數和值。

3. 和值質合：近10期和值質合比5:5，合數和值近30期佔優，本期防質數和值。

4. 和值012路：0路和值近30期短缺，本期關注0、1路和值。

5. 和值尾走勢：近10期和值尾走勢7-2-3-8-8-8-0-9-9-5，1路和尾遺漏8期，本期看好和尾1、2、3、6、7。

綜合分析17151期福彩3D和值關注：7 9 10 12 13 16

（中彩網）