囚牛福彩3D第17151期推薦：重防小數和值北京新浪網 (2017-06-07 18:18)
福彩3D第17150期開獎結果：113；奇偶形態：奇奇奇；大小形態：小小小；和值：5；跨度：2
1. 和值奇偶：近10期和值奇偶比5:5，偶數和值近30期佔優，本期防奇數和值。
2. 和值大小：近10期和值大小比8:2，大數和值近30期佔優，本期防小數和值。
3. 和值質合：近10期和值質合比5:5，合數和值近30期佔優，本期防質數和值。
4. 和值012路：0路和值近30期短缺，本期關注0、1路和值。
5. 和值尾走勢：近10期和值尾走勢7-2-3-8-8-8-0-9-9-5，1路和尾遺漏8期，本期看好和尾1、2、3、6、7。
綜合分析17151期福彩3D和值關注：7 9 10 12 13 16
（中彩網）
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