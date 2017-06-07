老K福彩3D第17151期推薦：本期防偶數跨度北京新浪網 (2017-06-07 18:19)
福彩3D第17150期開獎結果：113；奇偶形態：奇奇奇；大小形態：小小小；和值：5；跨度：2
1. 跨度走勢：近10期3D跨度走勢為4-1-3-3-5-5-7-6-6-2，跨度012路比為4:3:3，1路跨度遺漏8期，本期看好0、1路跨。
2. 質合形態：近10期跨度質合比6:4，質數跨度近10期明顯佔優，本期防合數跨度。
3. 奇偶形態：近10期跨度奇偶比6:4，奇數跨度近30期明顯佔優，本期防偶數跨度。
4. 大小形態：近10期跨度大小比5:5，大數跨度近30期佔優，本期防小數跨度。
5. 跨度振幅：近10期跨度振幅為1-1-2-0-2-0-2-1-0-4，本期關注振幅1-5。
綜合分析17151期福彩3D關注跨度34567，重點關注跨度3、4。
（中彩網）
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