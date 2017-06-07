黑珍珠福彩3D第17151期推薦：百位關注獎號3 4 5北京新浪網 (2017-06-07 18:20)
福彩3D第17150期開獎結果：113；奇偶形態：奇奇奇；大小形態：小小小；和值：5；跨度：2
第17151期福彩3D定位012路分析：
百位近10期012路分別開出2枚、4枚、4枚，0路減少，1路增加，2路保持，百位0路號碼近期短缺，本期百位關注號碼34569；
十位近10期012路分別開出4枚、5枚、1枚，0路保持，1路保持，2路保持；十位1路號碼近期佔優，本期十位關注號碼13456；
個位近10期012路分別開出5枚、1枚、4枚，0路增加，1路減少，2路保持；個位1路號碼近期短缺，本期個位關注號碼14567；
結合組選012路分布圖，012路上期開出1:2:0路，本期看好012路比1:0:2、2:1:0、防1:1:1路。
定位複式：百位（34568）十位（13456）個位（14567）
第17151期3D組選七碼: 1345679
精選: 136 146 156 345 346 349 456 139
（中彩網）
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