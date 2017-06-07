膽碼分析：上期開獎號113，下期關注數字2，防數字3、6。

兩碼分析：上期開出兩碼11、13，下期重點關注兩碼23，並防36、27、26。

和值分析：上期開出和值5，下期重點關注和值7、9、13、16。

跨度分析：上期開出跨度2，下期看好跨度5、7。

重碼分析：上期開出上下期重碼3，下期不防上下期重碼。

連碼分析：連碼理論出號比例48%。上期沒有開出連碼，下期防連碼23。

奇偶大小：上期開出全奇、全小組合，下期看好1奇2偶、1大2小組合。

熱溫冷：下期看好開出熱號3，溫號看好開出7，冷號可防2、6。

012路分析：路數可重點關注102路、012路、220路

下期推薦：

膽碼：2、3、6

兩碼：23、36、29、26

和值：7、9、13、16

跨度：5、6

五碼定位：01257+13469+02367

六碼組合：012367

定位獨膽（1D）：2**、*3*、**6

定位兩膽（2D）：26*、1*0、*73

精選10注：236、136、237、637、267、016、013、032、067、167。

（中彩網）