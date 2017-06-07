北鬥福彩3D第17151期推薦：不防上下期重碼北京新浪網 (2017-06-07 18:21)
膽碼分析：上期開獎號113，下期關注數字2，防數字3、6。
兩碼分析：上期開出兩碼11、13，下期重點關注兩碼23，並防36、27、26。
和值分析：上期開出和值5，下期重點關注和值7、9、13、16。
跨度分析：上期開出跨度2，下期看好跨度5、7。
重碼分析：上期開出上下期重碼3，下期不防上下期重碼。
連碼分析：連碼理論出號比例48%。上期沒有開出連碼，下期防連碼23。
奇偶大小：上期開出全奇、全小組合，下期看好1奇2偶、1大2小組合。
熱溫冷：下期看好開出熱號3，溫號看好開出7，冷號可防2、6。
012路分析：路數可重點關注102路、012路、220路
下期推薦：
膽碼：2、3、6
兩碼：23、36、29、26
和值：7、9、13、16
跨度：5、6
五碼定位：01257+13469+02367
六碼組合：012367
定位獨膽（1D）：2**、*3*、**6
定位兩膽（2D）：26*、1*0、*73
精選10注：236、136、237、637、267、016、013、032、067、167。
（中彩網）
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