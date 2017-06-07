福利彩票3D開獎結果第2017150期：1 1 3，小小小，奇奇奇組合，和值5，跨度2，本期銷量40,290,746元，直選中10,426注，組選中10,570注，2017151期福彩3D分析：

上期回顧 膽碼中3 和尾5對

膽碼分析：近10期號碼6出現1次，歷史記錄與號碼2、3關聯出號頻繁，本期膽碼236；

和尾分析：近5期和尾分別為8-0-9-9-5，看好奇數和尾回補，本期推薦和尾134；

跨度分析：近5期跨度分別為5-7-6-6-2，振幅看好偏小，本期推薦跨度456；

定位分析：百位看好偶數薦238；十位看好小數薦236；個位看好偶數薦136；

下期推薦：

膽碼：236-26-6

和尾：134

跨度：456

定位分析：238/236/136

直組選分析：238 138 271 943 281 642 382 171 219 233

以上純屬個人觀點，僅供參考。購彩有風險，投注需謹慎！

旭日曆史成績統計:

17151期開獎號碼xxx——三膽236 ——獨膽6 ——和尾134 ——跨度456

17150期開獎號碼113——三膽238中3——獨膽9 錯——和尾356對——跨度567錯

17149期開獎號碼739——三膽589中9 ——獨膽9 對——和尾235錯——跨度345錯

17148期開獎號碼739——三膽089中9 ——獨膽0 錯——和尾679對——跨度189錯

17147期開獎號碼299——三膽158沒中——獨膽5 錯——和尾148錯——跨度347對

17146期開獎號碼549——三膽589中59——獨膽8 錯——和尾259錯——跨度346錯

17145期開獎號碼945——三膽189中9 ——獨膽1 錯——和尾289對——跨度348錯

17144期開獎號碼585——三膽257中5 ——獨膽7 錯——和尾245錯——跨度257錯

17143期開獎號碼698——三膽158中8 ——獨膽5 錯——和尾146錯——跨度457錯

17142期開獎號碼877——三膽189中8 ——獨膽8 對——和尾258對——跨度789錯

17141期開獎號碼115——三膽168中1 ——獨膽8 錯——和尾258錯——跨度789錯

17140期開獎號碼614——三膽346中46——獨膽6 對——和尾149對——跨度236錯

17139期開獎號碼695——三膽089中9 ——獨膽0 錯——和尾167錯——跨度189錯

17138期開獎號碼181——三膽089中8 ——獨膽8 對——和尾167錯——跨度789對

17137期開獎號碼119——三膽036沒中——獨膽0 錯——和尾459錯——跨度356錯

17136期開獎號碼888——三膽257沒中——獨膽2 錯——和尾467對——跨度456錯

17135期開獎號碼077——三膽256沒中——獨膽5 錯——和尾389錯——跨度345錯

17134期開獎號碼359——三膽389中39——獨膽3 對——和尾038錯——跨度356對

17133期開獎號碼920——三膽127中2 ——獨膽1 錯——和尾278錯——跨度346錯

17132期開獎號碼556——三膽456中56——獨膽6 對——和尾258錯——跨度245錯

17131期開獎號碼482——三膽456中4 ——獨膽6 錯——和尾258錯——跨度245錯

17130期開獎號碼676——三膽145沒中——獨膽4 錯——和尾056錯——跨度346錯

（中彩網）