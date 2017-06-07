溫侯排列三第17151期預測：偶數回補熱開北京新浪網 (2017-06-07 18:24)
回顧：上期開出529，組六，奇偶比2:1，大小比2:1，和值16點，220路組合，跨度7。為質質合，奇偶奇，大小大形態。
從近三期走勢來看，近期整體大小碼出號波動，上期大碼出號佔優，本期預計小碼多出；奇偶方面，上期奇數優勢出號，本期偶數回補多出；本期推薦雙料膽碼3 4，形態上本期主攻組六。
包星星：4** *6* **3
三碼定位：462//236//308
組選六碼：023468
和值推薦：9 13 10
重點跨度：6 2 3
奇偶關注：偶奇偶 偶偶奇
大小關注：大小小 小小小
實踐5注（含組選）：630 423 238 463 460
（眾彩網）
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