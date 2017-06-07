盤古排列三第17151期預測：心水推薦2 8 3北京新浪網 (2017-06-07 18:25)
回顧：上期開出529，組六，奇偶比2:1，大小比2:1，和值16點，220路組合，跨度7。為質質合，奇偶奇，大小大形態。
第17151期排列3綜合分析推薦：
從百位上看：上期開出9，振幅為8。本期設防振點向下浮動，結合相關遺漏數據分析，本期不看好號碼：4 7，預計百位出號範圍：620，重點：20
從十位上看：上期開出8，振幅為3。本期注意振點向上浮動，結合相關遺漏數據分析，本期不看好號碼：6 7，預計十位出號範圍：985，重點：85
從個位上看：上期開出7，振幅為5。本期注意振點向下浮動，結合相關遺漏數據分析，本期不看好號碼：2 7，預計個位出號範圍：034，重點：34
重點關注膽碼：3 8
實踐3注（含組選）：690 283 083
心水推薦：283
（眾彩網）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
斜揹 媽媽包．美國JuJuBe媽媽包．MUMUI 媽媽包 防水．時尚媽媽包．亮橘色 媽媽包．多功能 防水 媽媽包．費雪 媽媽包．cath kidston 媽媽包．epachi 媽媽包．超輕量媽媽包．後背媽媽包．Hanna Hula 媽媽包．Hello Kitty 媽媽包．斜背媽媽包．winghouse 媽媽包．時尚 媽媽包．B.P. 媽媽包．Hoppop 餐椅媽媽包．skip hop 媽媽包．JUJUBE 媽媽包．大容量 媽媽包．okiedog 媽媽包．JoyBaby 媽媽包．輕量媽媽包．媽媽包 分隔袋．肩揹 媽媽包．COACH 媽媽包．BESIDE-U 媽媽包．Lesportsac 媽媽包．可愛 媽媽包
馬刺曾經用一句話震撼整個北美體育史【北京新浪網】
再談加盟勇士決定KD謝詹皇：他為我鋪平了道路【北京新浪網】
陽岱鋼巨人軍首戰 貢獻打點仍吞11連敗【中廣新聞網】
庫里KD已不把詹姆斯當對手 騎士難道1個能打的都沒有【北京新浪網】
歷史最強隊？賭城莊家看好勇士擊敗72勝公牛【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》