回顧：上期開出529，組六，奇偶比2:1，大小比2:1，和值16點，220路組合，跨度7。為質質合，奇偶奇，大小大形態。

第17151期排列3綜合分析推薦：

從百位上看：上期開出9，振幅為8。本期設防振點向下浮動，結合相關遺漏數據分析，本期不看好號碼：4 7，預計百位出號範圍：620，重點：20

從十位上看：上期開出8，振幅為3。本期注意振點向上浮動，結合相關遺漏數據分析，本期不看好號碼：6 7，預計十位出號範圍：985，重點：85

從個位上看：上期開出7，振幅為5。本期注意振點向下浮動，結合相關遺漏數據分析，本期不看好號碼：2 7，預計個位出號範圍：034，重點：34

重點關注膽碼：3 8

實踐3注（含組選）：690 283 083

心水推薦：283

（眾彩網）