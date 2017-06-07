開心排列三第17151期預測：個位重心向下浮動北京新浪網 (2017-06-07 18:25)
回顧：上期開出529，組六，奇偶比2:1，大小比2:1，和值16點，220路組合，跨度7。為質質合，奇偶奇，大小大形態。
本期觀點：
膽碼：23406=1~3，獨膽3，通殺一碼7
定位：4** *2* **3
和尾：9防1
跨度：2防6
直選形態：
首位：本位關注1路出號，小碼反彈出號，優先考慮偶數，注意該位重心向下浮動，推薦：468。
十位：本位關注2路出號，小碼繼續出號，優先考慮偶數，注意該位重心向上浮動，推薦：239。
個位：本位關注0路出號，小碼回補出號，優先考慮奇數，參考該位重心向下浮動，推薦：013。
號碼推薦：
百位：468-46-4
十位：239-23-2
個位：013-30-3
組選複式（含組三）
六碼：234068
五碼：23406
（眾彩網）
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