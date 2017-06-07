顧思吟排列三第17147期預測：參考1大2小組合北京新浪網 (2017-06-07 18:26)
回顧：上期開出529，組六，奇偶比2:1，大小比2:1，和值16點，220路組合，跨度7。為質質合，奇偶奇，大小大形態。
排列三17151期專家預測：
奇偶走勢：近十期奇偶比20:10，整體奇數出號略多。上期奇偶奇開出，接下來注意重防偶數，參考奇偶比1：2防2：1組合模式開出。
大小走勢：近十期大小比9:21，整體大碼出號優勢。上期大小大組合開出，接下來大小碼常規回補，參考1大2小防2大1小組合。
跨度走勢：近十期跨度6-3-6-7-8-7-2-4-2-7，上期1路大跨開出，接下來重點看2路大跨開出，推薦跨度5。
和值走勢：近十期和值10-4-15-14-15-15-7-8-24-16，一區和值開出2期，二區和值開出7期，三區開出1期，下期留意和值表現下降，重點關注和值9防12。
百位上期開出大碼5，上期大碼增加出號，近5期開出奇-奇-奇-奇-奇，本期優先考慮奇數開出，參考號碼：169。
十位上期開出小碼2，上期小碼回補出號，近5期開出偶-奇-奇-偶-偶，本期優先考慮偶數開出，參考號碼：236。
個位上期開出大碼9，上期大碼繼續出號，近5期開出偶-奇-偶-奇-奇，本期優先考慮偶數開出，參考號碼：604。
三膽126雙膽26獨膽6
6碼組六/三123469
5碼組六/三12469
4碼組六/三1246
（眾彩網）
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