日期:6月7日，總獎金15萬美元的香港女子高爾夫球公開賽6月9日（星期五）將在香港哥爾夫球會舊場（6072碼，標準桿72桿）開打，這是賽事的第三個年頭，不過就是女子中巡聯合認證的第一年。這代表女子中巡會員在這裏賺到的每一分錢都將計算入正式的獎金榜。

這一點，目前獎金排名第二位的張維維顯然已經清晰認識到了。「去年過來參賽，為俱樂部的歷史震撼，我聽說這座球場已經有百余年的歷史，能在此參賽感到很榮幸。」張維維說，「今年賽事得到女子中巡聯合認證，與更多姐妹們一起來此參賽，而且看到了女子中巡的工作人員，再加上已經是第二次參賽，覺得多了一份親切感，更加溫馨。另外得到女子中巡認證，這裏的賽果也可以提升我們的女子中巡排名。

「今年我的目標是像去年那樣打入女子中巡前三。這一周打好，肯定有助於我實現這個目標。可以說，這進一步激勵我，要在這一周交出好的表現。」

廈門姑娘劉艷星期一剛剛在上海覽海贏得了美國女子公開賽中國區選拔賽，她坦言現在仍舊很激動。「是的，我的狀態很好，我充滿了自信，這一周我的目標是爭取冠軍，」劉艷說，「我覺得自己星期一打得很好，要不是惡劣天氣，我可以抓到許多小鳥。

「我也不知道，也許在惡劣的環境之中，我更容易打出好成績。像去年在這裏，天氣很惡劣，可是我就獲得並列第五名，我只是落後2桿，因此我是相當接近的。

「現在天氣很好，這意味著大家都能打出好成績。我只有儘可能多抓鳥，爭取跟上大家的步伐。」

中國香港本土球員陳芷澄去年在延長賽中奪取冠軍，也憑藉這一站的積分，以及在亞洲地區多站賽事的好表現，獲得里約奧運會參賽資格，成為高爾夫百年之後重返奧運，中國香港的唯一代表。陳芷澄與去年參賽時的一個重要不同是她已經轉為職業球員，這將是她的職業首秀。她已經計劃好年末的時候再次爭取美國LPGA巡迴賽資格。

「能夠回來參加香港女子公開賽感到很榮幸，與此同時，也很開心，」 陳芷澄說，「我一直在參加美國大學的比賽，已經很長時間沒有回到香港來比賽，上一次參賽已經是一年前的這站賽事了。希望這一次天公作美，希望大家都有更好的成績，也希望自己有更好的成績，衛冕這個冠軍。

「我剛剛轉為職業球員，這是我的第一場職業比賽，壓力一定是有的。然而在自己的主場香港哥爾夫球會參賽，壓力並不會那麼大。無論是職業身份，還是業餘身份，我都會盡全力去打好每一桿。」

香港女子高爾夫球公開賽為54洞比桿賽，包括117位來自16個國家或地區的選手參加，兩輪之後將設置淘汰線。它得到女子中巡、女子台巡以及女子亞巡的聯合認證，標誌著女子中巡第一次來到香港特別行政區舉辦。

（小風）