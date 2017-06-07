



剛結束「2017 HITO流行音樂獎」演出的歌手王心凌7日一早在臉書發文回應周刊指她和友人發展戀情，王心凌在臉書上詳述自己有一群『很有義氣』的朋友，是因為許瑋倫而相熟相知，她稱這是人生裡最珍貴的禮物

她在文中感性表示：我很幸運有這群朋友，這也是瑋倫送給我人生裡最珍貴的禮物。經紀公司表示「心凌一夜沒睡，很擔心也心疼好友被打擾，看完內容後寫了這篇文章，希望不實報導能夠就此打住～不要再以訛傳訛」

王心凌臉書全文：

我有一群好朋友分屬各個不同領域，我們取了個簡單易懂的名字叫做義氣幫，牽起義氣幫這條線的是因為我們有一位共同的好友，好久不見的許瑋倫。說好久不見是因為我們都覺得 瑋倫一直在某處遠遠的看顧著我們見不到面不代表她不在我們身邊。

我很幸運有這群朋友，這也是瑋倫送給我人生裡最珍貴的禮物，義氣幫的這群朋友一起開心一起難過一起分享一起玩耍，有人結婚有人開店有人失戀有人生了小孩，我們都一直在彼此身邊陪伴著，除了親情之外，世界上還有一種恆久不變的真心，叫做友情。

義氣幫不是只有女生的姊妹淘，我們是兄弟姊妹，很多人會問：男生和女生之間有真的友誼嗎？我從來沒有質疑過我發片時每場簽唱會每個活動他們都到現場，我演的每部戲角色他們如數家珍，我在小巨蛋演唱會時，他們在台下叫啞了嗓子，我有對象時我們一起聚餐出遊，我失戀的時候，他們陪我度過，他們陪著我度過人生大大小小的風波與階段，我很珍惜這些無比珍貴的友情，因此當我聽到媒體拍到義氣幫的其中一位朋友進出我家的時候，我只淡淡的『喔~』了一聲，這不是最普通不過的朋友往來嗎？

但是，無中生有的亂編故事，傷害的不只是我個人，也是我最不願意牽連的無辜朋友，在我身邊的男性朋友，這陣子都辛苦了，媒體很急著幫我物色對象難免亂槍打鳥，我是公眾人物，被誤會被報導早已習慣但我的朋友不是，我不希望真誠的友情，因為誤解而造成對方的困擾，也因此，我會花這麼長的篇幅說明我和義氣幫朋友的相處狀況，謝謝媒體的關心Derek是我很要好的朋友，也可以說是我的心靈導師。但，他真的不是我的感情對象，他也不是公眾人物，請不要打擾他的生活。

人，愈長大愈明白，愛情也許終究會是曇花一現的美麗，但擁有真心的好朋友，卻是一輩子的幸福，我很珍惜。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』