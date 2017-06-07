中華男籃東亞奪冠 粉碎韓國4連霸美夢中央社 (2017-06-07 17:58)
（中央社記者李晉緯台北7日綜合報導）中華隊今天在東亞籃球錦標賽決賽，靠劉錚轟下23分，搭配戴維斯21分、13籃板和蔡文誠的12分，後來居上以77比64擊敗韓國，首度奪冠，也粉碎韓國的4連霸美夢。
國際籃球總會（FIBA）亞洲盃資格賽性質的東亞錦標賽，中華隊僅在首戰敗給中國大陸，但接來連贏香港、日本，不但獲得亞洲盃門票，還一舉殺進冠軍戰，在今天與韓國爭冠。
韓國2009年、2011年兩度擊敗日本，2013年再勝中國大陸，在兩年一度的東亞錦標賽締造3連霸，中華隊今天對上東亞錦標賽霸主韓國隊，開賽手感不佳，首節以15比20落後5分。
但次節中段中華隊火力全開，一波20比3的猛烈攻勢將比數超前，上半場在戴維斯（Quincy Davis）拿下全場最高的14分、6籃板，鋒線雙箭頭之一的劉錚也砍進10分帶領下，上半場反以39比34領先韓國5分。
兩隊易籃再戰，上半場攻下10分的劉錚再添9分，上半場拿下4分的蔡文誠則在第3節獨拿8分，中華隊該節拉出24比17攻勢將差距拉開，以63比51帶著兩位數的領先進到末節。
末節韓國壓迫中華隊得分，試圖將領先要回，但中華隊始終保持節奏，持續領先的情況下，最終以77比64擊敗韓國，拿下隊史首座東亞錦標賽冠軍，也終止韓國在此賽的3連霸。
中華隊鋒線箭頭劉錚今天扛起得分重任，整場比賽出手22次命中9球，拿下全場最高的23分，戴維斯有21分、13籃板的「雙十」演出，隊長蔡文誠也以7成5的命中率拿下12分。1060607
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