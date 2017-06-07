羅德隊台灣好手陳冠宇今天先發出戰中日隊，要力拚個人本季第2勝，陳冠宇首局投出變相的三上三下，順利守住首局。

陳冠宇這場最快球速142公里，他先讓京田陽太敲出中外野安打，但剛達成2000安的荒木雅博短打點成飛球，陳冠宇演出美技，獨力完成雙殺。

羅德隊目前在交流戰2勝5敗，也期待陳冠宇能夠再次對中日投出好成績。

中日隊是他在職棒生涯首勝的球隊，2015年6月10日，他對中日主投6局失1分，被打5支安打，飆出2次三振，最後也在ＺＯＺＯ海洋球場拿下勝投。