日職／陳冠宇先發戰中日首局三上三下 守備到位NOWnews今日新聞 (2017-06-07 17:28)
羅德隊台灣好手陳冠宇今天先發出戰中日隊，要力拚個人本季第2勝，陳冠宇首局投出變相的三上三下，順利守住首局。
陳冠宇這場最快球速142公里，他先讓京田陽太敲出中外野安打，但剛達成2000安的荒木雅博短打點成飛球，陳冠宇演出美技，獨力完成雙殺。
羅德隊目前在交流戰2勝5敗，也期待陳冠宇能夠再次對中日投出好成績。
中日隊是他在職棒生涯首勝的球隊，2015年6月10日，他對中日主投6局失1分，被打5支安打，飆出2次三振，最後也在ＺＯＺＯ海洋球場拿下勝投。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
OSUMA 行動電源．mini 行動 電源．龍貓行動電源．行動電源 5000．ASUS 行動電源．MOJO 行動電源．Luxa2 行動 電源．HB 行動電源．HANG 5200mAh 行動電源．行動電源 6000．mini 行動電源．USB 行動 電源．SANYO 行動電源．Apacer 行動電源．豆豆龍 12000mAh 行動電源．華碩 行動電源．SONY 7000mAh 行動電源．行動電源 MIT．QLA 行動 電源．YADI 行動電源．行動電源 etmt．line 行動電源．htc 行動 電源．myeco 行動電源．net 行動電源．行動電源 12v．enco 行動電源．cipu 行動電源．golf 行動電源．PNY 行動電源
馬刺曾經用一句話震撼整個北美體育史【北京新浪網】
再談加盟勇士決定KD謝詹皇：他為我鋪平了道路【北京新浪網】
陽岱鋼巨人軍首戰 貢獻打點仍吞11連敗【中廣新聞網】
庫里KD已不把詹姆斯當對手 騎士難道1個能打的都沒有【北京新浪網】
歷史最強隊？賭城莊家看好勇士擊敗72勝公牛【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》