智慧型手機儲存空間不斷加大，防水防塵逐漸成為必備功能，再加上雙卡雙待支援，都讓記憶卡角色越來越尷尬，各家廠商都相當困擾，恐怕都在思考移除記憶卡擴充，維持手機穩定運作，刺激記憶卡技術必須更新。

防水防塵基礎就在手機外殼完整， SIM 卡托盤與 USB 接口必須存在，記憶卡插槽就可以忽略，減少手機外殼「缺口」；另一方面，外接記憶卡容易拖慢存取速度，記憶卡遭竊或遺失，等同個資外洩，因此蘋果從來不支援記憶卡。

市場調查機構 Strategy Analytics 提出一份報告， 2014 年第四季與 2015 年第一季，支援記憶體新手機維持在 85％ ， 2015 年第二季約 89％ ，但是在 2015 年第三季，突然下降至 83％上下 ，原因就在 iPhone 6s 、 Note 5 、 S6 edge+ 不支援記憶卡。

但是就在 2016 年第一季，支援記憶卡新機突破 90％ ，原因很可能就在記憶卡技術更新，三星在 2016 年七月，發表 UFS 標準 SD 記憶卡，官方數據讀取速度 530MB/s ，寫入速度 170MB/s ，讓記憶卡速度可能比內存還要快。

影像與照片所需空間越來越大，記憶體卻越來越貴，外界原本預計，今年旗艦機內存空間可能在 128GB ，但目前主流仍是 64GB ，三星旗艦機恢復支援記憶卡，很可能就是避免售價上升，似乎維持 Android 平台手機最大特色。