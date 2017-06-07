疾管署今天(7日)公布今年首例德國麻疹確定病例，1名家住北部的34歲男性，6月4日搭乘長榮航空BR272班機由菲律賓返台，他在菲律賓時即因咳嗽、頭痛、出疹就醫被診斷為麻疹，回國後就醫則確診為德國麻疹。

疾管署表示，該名男子於疾病可傳染期間(5月22日至6月5日)都待在菲律賓，加上搭機返台時已是可傳染期後期，且全程戴口罩，研判感染他人機率低，但衛生單位仍掌握包括同住親友、機上鄰近座位乘客、機組人員、就醫時曾接觸的相關醫護人員共60名接觸者。

疾管署指出，目前相關接觸者中並沒有人出現疑似症狀，衛生單位將持續追蹤觀察至6月26日止；同時也呼籲曾搭乘同班機的民眾自主健康管理21天至6月26日，如出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫。

疾管署說，因曾感染或已接種疫苗，國內民眾95%以上對德國麻疹有免疫力；但孕婦於懷孕前期感染可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症等先天性缺陷，甚至死亡，提醒育齡婦女如經檢驗不具德國麻疹抗體，可至各縣市衛生所或預防接種合約院所免費接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)。