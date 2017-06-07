豬哥亮追思會在七月 白冰冰尊重家屬不介入NOWnews今日新聞 (2017-06-07 17:32)
白冰冰7日錄《冰冰Show》前，受訪透露豬哥亮的追思會將辦在七月，且是由擁恆文創園區承辦，同時說到，即將在20號舉辦的告別式，未開始就傳出演藝工會與家屬意見不合，她認為無論如何，尊重家屬比較重要。
對於日前康凱提到，家屬辦豬哥亮告別式規格太小、不夠隆重，白冰冰也感嘆表示：「低調也有低調的好，像鳳飛飛告別式也是很低調啊！一切還是依照家屬的意見，若需要幫忙我們再協助。」認為還是要尊重家屬，但也重申康凱是出於好意。而告別式結束後，將從中午12點至下午2點進行2小時的遶境，不過路線圖一出，不少民眾紛紛抗議，經過協商後確定將五據點縮成一個，且時間也縮短成50分鐘。
但除了告別式，豬哥亮百日追思會也備受大家關注，今白冰冰錄影前透露，將由與她私交甚篤的擁恆文創園區總裁陳振豐接辦，還說時間應該是在七月舉行，但自己不會介入，還是要交由專人去執行。《冰冰Show》於平日13：00中視播出。
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