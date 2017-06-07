（中央社台北7日綜合報導）中華男籃今天在日本長野舉行的東亞男籃錦標賽決賽中，以77比64擊敗南韓，首度奪得東亞男籃賽冠軍。



中華隊前鋒劉錚打出代表作，全場投20中9，攻下全場最高的23分，搭配戴維斯（Quincy Davis）的21分、13籃板，從第2節就掌握優勢，第4節最多領先達18分，終場就以14分之差拿下勝利。



東亞男籃賽是亞洲盃男籃賽的資格賽，前5名可獲得亞洲盃資格，今年取得資格的分別為中華、南韓、日本、中國大陸與香港。1060607