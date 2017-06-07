日職／巨人中止11連敗 陽岱鋼再當開路先鋒NOWnews今日新聞 (2017-06-07 16:59)
巨人隊台灣好手陽岱鋼今天在交流戰復出第二場先發打第一棒、鎮守中外野，擔任開路先鋒角色，巨人隊已吞下本季最慘11連敗，就看陽岱鋼能否幫球隊止敗。
岱桑昨天在復出首戰面對西武隊表現出色，5打數1安打，貢獻2打點，他在賽後雖然不滿意沒贏球，但自己表現的確為球隊加分不少。
巨人隊現在問題是找不到勝利方程式，加上打線上雖然已經很努力，卻也無法阻止對手得分。
巨人隊再輸就創下隊史最慘12連敗紀錄，日職連敗紀錄最慘是羅德隊於1998年所創下的18連敗。
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