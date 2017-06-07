林志玲首開臉書專頁 網友：以前追蹤「攏係假」NOWnews今日新聞 (2017-06-07 17:07)
喜歡「志玲姊姊」的粉絲經常會發現，在臉書上搜尋林志玲，會出現許多選擇，而這些「號稱」林志玲的粉絲專頁卻都找不到臉書的「藍勾勾」認證，今（7）日林志玲終於現身臉書，並開啟粉絲專頁，同時拍影片來證明這是「唯一認證」的官方臉書。
林志玲特別強調：「讓大家久等了，請大家告訴大家！姊姊來啦！因為很重要，所以說三次！大家要認清認明哦。」除了文字，還附上「真人」拍攝，真的在短片說了三次：「哈囉，大家好，我是志玲姊姊，這是我唯一認證的官方臉書，請大家多多關注。」令粉絲不禁會心一笑。
不過，關於臉書官方核發，代表真實身分的「藍勾勾」，由於林志玲的臉書成立時間尚短，仍未見到，倒是引起不少粉絲呼籲：「去申請藍色小勾勾啦！」、「快申請藍勾勾！」
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