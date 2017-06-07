▲。（圖／翻攝自網路）

藍葦華演出八點檔《甘味人生》的反派角色「老八」，有別以往多吸引中生代觀眾，在年輕粉絲中意外大受好評，隨著劇情即將結尾，老八也被賜死，不少年輕粉絲都到藍葦華臉書留言惋惜。

隨著劇情進入尾聲，老八被星卉飾演的白芙蓉親完嘴，反中了自己的毒，隨即又被一刀刺死，成為大結局決戰中第一個陣亡的角色，死法可說相當曲折。對此，粉絲不捨地說：「八哥一定要再復活回來，我們等你唷！」、「為什麼？！老八復活吧！」、「演假死嗎？」

▲藍葦華用心經營粉絲團，常會親自與粉絲互動。（圖／翻攝自藍葦華臉書，2017.06.07）

據《自由》報導，對於粉絲們的不捨挽留，藍葦華和經紀人都覺得非常驚訝：「演壞人還可以受到這麼多寵愛，而且粉絲都是正妹耶！」藍葦華去年才和交往多年的女友結婚，除了升格當14歲大女兒的繼父外，目前正在迎接二女兒到來，全家都為即將誕生的新生命感到無限期待。