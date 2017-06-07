▲潘妮洛普（中）在《天后開麥拉》中，假藉拍攝電影展開救援計畫。（圖／威視提供，2017.06.07）

睽違五年，繼奧斯卡最佳影片《亞果出任務》後，假電影、真救援的經典電影情節，將在《天后開麥拉》（The Queen Of Spain）上演，這次出任務的是「全世界最性感的女人」、坎城影后潘妮洛普。影后在劇中無極限穿起士兵軍裝、戴起頭盔，還黏上超濃密絡腮鬍，大玩變性裝扮，以「超man」男人姿態展開救援任務。

潘妮洛普為西班牙第一位女性奧斯卡金像獎得主，可說是「西班牙國寶級天后」。這次除了在《天后開麥拉》中 大露深V美腿秀魔鬼身材、與小鮮肉上演親熱戲碼外，她將挑戰變裝扮演超陽剛男人，蓄大鬍、穿軍裝、戴頭盔通通上演。

▲潘妮洛普（右）在《天后開麥拉》中，假藉拍攝電影展開救援計畫。（圖／威視提供，2017.06.07）

▲潘妮洛普在《天后開麥拉》中，假藉拍攝電影展開救援計畫。（圖／威視提供，2017.06.07）

潘妮洛普談及這次突破性的演出和過去經歷的各種角色，她笑說：「每個角色都是一個世界，我都會把她們當作是我的第一次，而瑪卡蕾娜這角色的本質已經融入在我身體裡了。」近日她與老公哈維爾巴登出席活動，老公也稱讚：「她的演出沒有極限！」

集結喜劇、愛情、音樂、黑色幽默的《天后開麥拉》，加上《亞果出任務》劇情經典重現，全新題材搬上大銀幕。該片更呈現「電影中電影」的拍攝手法，在電影中潘妮洛普與她的團隊，假藉拍攝電影《西班牙女王》的過程展開救援計畫。

關於電影幕後意想不到的突發狀況、工作人員的血淚史，真實在電影拍攝時是否也曾發生？導演費南多笑說：「我拍電影拍16年了，有很開心也有很痛苦的拍攝經驗，痛苦的不太多，但我覺得那些突發狀況就是人生，這次的拍攝經驗對我來說是非常棒的！」

▲潘妮洛普片中蓄鬍大玩變裝。（圖／威視提供，2017.06.07）

▲潘妮洛普在片中戴鋼盔變裝英雄化身帥騎士。（圖／威視提供，2017.06.07）

《天后開麥拉》故事描述1950年代，西班牙女星瑪卡蕾娜（潘妮洛普克魯茲 飾）到好萊塢發展後成了電影巨星，榮耀重返家鄉拍攝前所未見的巨資磅礡電影鉅作《西班牙女王》，由她詮釋女王伊莎貝拉一世的傳奇人生，展開電影拍攝的華麗過程。此時，聞名全國的傳奇大導布拉斯（安東尼瑞新尼斯 飾），遭到獨裁政權關至集中營做工，過去曾和布拉斯合作電影拍攝、並且產生情愫的舊情人瑪卡蕾娜，得知消息後難掩行俠仗義之心，不顧巨星聲譽與安全，偽裝成布拉斯的女兒潛進集中營探望布拉斯，設法想救出他，經過縝密的策劃之下，她遊說布拉斯的親朋好友、號召《西班牙女王》的拍攝團隊，一起參與拯救布拉斯大作戰的任務。身為好萊塢巨星的瑪卡蕾娜，如何藉由拍電影的過程，以假亂真地佈局、大膽挑戰變裝，驚險潛入營區救出布拉斯。

▲《天后開麥拉》將於6月16日全台上映。（影片／翻攝自youtube，2017.06.07）