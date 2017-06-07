歡度愛子10歲生日 馬景濤同框前嫩妻吳佳尼NOWnews今日新聞 (2017-06-07 17:19)
「咆哮帝」馬景濤與小他23歲的吳佳尼結婚十年，鮮少聽聞負面消息，3月底他卻無預警宣告離婚消息，令人頓感錯愕，兩人在離婚後一致同意「婚姻不在，情誼依舊。」或許是因為和平分手，近日在大兒子的慶生會上，兩人大方同框，不露一絲尷尬。
吳佳尼不僅與馬景濤一起到學校為10歲的愛子慶生，還不避諱地在微博直接po出眾人合照，並感性寫下：「我的寶貝，天天生日快樂！今天爸爸、媽媽、弟弟、外公、外婆和學校的同學、老師一起給你慶祝10歲的生日，謝謝你來到我的身邊，帶給我們快樂！」話語中充滿對兒子的感謝，並強調「爸爸媽媽對你們的愛是永遠都不會改變的！無論如何，爸爸、媽媽我們會用盡所有的愛永遠守護著你們！」
但兩人同框照尤其令人注目，馬景濤將手搭在吳佳尼肩膀，絲毫不見尷尬，吳佳尼還笑得一臉燦爛，看來仍舊登對，不少網友見狀大嘆：「希望佳妮能與小馬哥復合」、「和小馬哥復合吧！在一起才最完美」、「好有愛的一家人，希望能復合！」
關鍵字：
上一則：吳中天楊子姍婚紗美照曝光（3）
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
斜揹 媽媽包．美國JuJuBe媽媽包．MUMUI 媽媽包 防水．時尚媽媽包．亮橘色 媽媽包．多功能 防水 媽媽包．費雪 媽媽包．cath kidston 媽媽包．epachi 媽媽包．超輕量媽媽包．後背媽媽包．Hanna Hula 媽媽包．Hello Kitty 媽媽包．斜背媽媽包．winghouse 媽媽包．時尚 媽媽包．B.P. 媽媽包．Hoppop 餐椅媽媽包．skip hop 媽媽包．JUJUBE 媽媽包．大容量 媽媽包．okiedog 媽媽包．JoyBaby 媽媽包．輕量媽媽包．媽媽包 分隔袋．肩揹 媽媽包．COACH 媽媽包．BESIDE-U 媽媽包．Lesportsac 媽媽包．可愛 媽媽包
陳艾琳坦承離婚前曖昧Alex 自認「這點是我不對」【NOWnews今日新聞】
名家論壇》柯志遠【NOWnews今日新聞】
陳維齡體重飆破75 「不減肥理由」讓宋逸民秒安靜【NOWnews今日新聞】
歐陽娜娜顛覆形象 演青樓女子戀李淳【NOWnews今日新聞】
林逸欣拍《甘味》摔傷 骨盆斷裂休養半年【NOWnews今日新聞】