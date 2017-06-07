▲馬景濤（左）3月底宣布與吳佳尼離婚。（圖／翻攝自馬景濤、吳佳尼微博，2017.06.07）

「咆哮帝」馬景濤與小他23歲的吳佳尼結婚十年，鮮少聽聞負面消息，3月底他卻無預警宣告離婚消息，令人頓感錯愕，兩人在離婚後一致同意「婚姻不在，情誼依舊。」或許是因為和平分手，近日在大兒子的慶生會上，兩人大方同框，不露一絲尷尬。

吳佳尼不僅與馬景濤一起到學校為10歲的愛子慶生，還不避諱地在微博直接po出眾人合照，並感性寫下：「我的寶貝，天天生日快樂！今天爸爸、媽媽、弟弟、外公、外婆和學校的同學、老師一起給你慶祝10歲的生日，謝謝你來到我的身邊，帶給我們快樂！」話語中充滿對兒子的感謝，並強調「爸爸媽媽對你們的愛是永遠都不會改變的！無論如何，爸爸、媽媽我們會用盡所有的愛永遠守護著你們！」

▲吳佳尼長相甜美，絲毫看不出已有兩個小孩。（圖／翻攝自吳佳尼微博，2017.06.07）

但兩人同框照尤其令人注目，馬景濤將手搭在吳佳尼肩膀，絲毫不見尷尬，吳佳尼還笑得一臉燦爛，看來仍舊登對，不少網友見狀大嘆：「希望佳妮能與小馬哥復合」、「和小馬哥復合吧！在一起才最完美」、「好有愛的一家人，希望能復合！」