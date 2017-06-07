（中央社記者李晉緯台北7日綜合報導）中華男籃今天在東亞錦標賽與已經3連霸的韓國爭冠，首節落後5分的中華隊靠次節24比14的攻勢逆轉戰局，上半場打完反倒以39比34領先5分。



國際籃球總會（FIBA）亞洲盃資格賽性質的東亞錦標賽，中華隊預賽雖負中國大陸但擊敗香港，以分組第2晉級4強，也先獲亞洲盃門票。



4強戰中華隊靠戴維斯（Quincy Davis）強勢表現吃下定心丸，一路領先的強況下擊敗地主日本，隊史首度有機會在東亞錦標賽爭冠。



面對挑戰東亞錦標賽4連霸的韓國，中華隊首節以15比20，微幅落後5分，次節中華隊防守力道加強，攻擊時的手感也逐漸加溫，單節打出24比14的攻勢逆轉戰局。



上半場戴維斯兩分球7投4中，還飆進一記外線，拿下全場最高的14分、6籃板，鋒線雙箭頭之一的劉錚也砍進10分，中華隊在他們的帶領下，上半場反以39比34領先5分。1060607