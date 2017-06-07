東亞男籃決賽 中華半場領先南韓中央社 (2017-06-07 16:36)
（中央社台北7日綜合報導）在日本長野舉行的東亞男籃錦標賽決賽，中華隊在上半場靠著戴維斯攻下14分，暫時以39比34領先南韓。1060607
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