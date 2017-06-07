「疫苗接種」是疾病防治上最具成本效益的公共衛生措施，但台灣疫苗推動協會今天(7日)指出，我國疫苗經費僅有其他先進國家的三分之一且不穩定，經費短缺也影響到新疫苗的引進，呼籲政府應該改善當前困境，讓疫苗的財源更加穩定充足，並加強與國際接軌，以保障國人健康權益。

疫苗是疾病預防的根本，美國疾病管制署指出，每花費在兒童疫苗1美元，就可以相對節省10美元的醫療費用，顯示疫苗政策的重要。但台灣的疫苗費用卻連年短缺不穩，台灣疫苗推動協會秘書長、台大醫院小兒感染科主治醫師呂俊毅表示，國內疫苗的費用只佔國民醫療保健支出的0.17%，放眼國際，包含德國、瑞典、英國等先進國家的疫苗預算佔比都高出台灣2.6倍，與台灣人口相當的澳洲以及兩三年前疫苗經費佔比和台灣差不多的南韓，到去年對預防接種的投資也都達到國民醫療保健支出的0.23%與0.26%，都已經超越台灣。

台灣疫苗推動協會特別提出疫苗政策建言書，呼籲政府應讓疫苗的財源更加穩定充足，並加強跟國際接軌，以保障國人健康權益。呂俊毅：『(原音)在疫苗的採購及引進上面，政府應該跟上國際的腳步，而且台灣的經費來源有一部份是仰賴不穩定的捐贈或是菸捐，我們覺得這樣的事情必須被改善，我們必須編足經費，由政府的預算來支應採購，以確保疫苗供應的穩定。』

呂俊毅也指出，因為經費問題，台灣近幾年疫苗接種規劃顯得力不從心，新疫苗引進落後國際，包含老人肺炎鏈球菌疫苗、青少女子宮頸癌疫苗、幼兒輪狀病毒疫苗等都還沒有公費施打，政府應該著手改善、加強投入。

對此，疾管署長周志浩表示，會努力在年度預算編列時就提高疫苗經費的金額，包括在民眾可以負擔的範圍內，由民眾負擔一小部分金額施打疫苗，或者在完善的財源配套之下由健保支應等，但目前都還在規劃討論中，有待更上位的決策。