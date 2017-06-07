(中央社訊息服務20170607 16:07:20)屏東縣長潘孟安今天宣佈，高雄榮民總醫院將至屏東投資設立分院，地點就位在即將搬遷的大武營區；大武營區已確定108年底前完成搬遷，高雄榮總分院預計111年完工，將是繼義大醫院之後第二家進駐屏東醫學中心級的醫院，不僅大幅提升屏東醫療資源，未來更牽動屏東整體發展。



「屏東鄉親等太久了！」，潘縣長難掩興奮之情，屏東南北狹長，交通和醫療一直是屏東的痛，尤其是醫療，屏東渴求醫學中心級的醫院望穿秋水，很多急重症患者必須赴外地就醫，舟車勞頓浪費時間甚至是生命，自他擔任立委時就開始協助爭取大型醫院進駐迄今超過10年，總算盼來喜訊。



潘縣長是於6月5日上午率縣府團隊與立委周春米、退輔會主委李翔宙、高雄榮民總醫院院長劉俊鵬前往大武營區，與營區指揮官方裕原會面，確認高雄榮總分院落腳大武營區，及6日屏東縣醫療審議委員會通過高雄榮總分院申請案，全案大勢底定後，才鬆口和屏東鄉親分享喜悅，並感謝總統和行政院的支持，及周春米立委、退輔會主委李翔宙居中奔走協助，催生高雄榮總分院定案。



也是重要推手的周春米立委表示，屏東縣全縣人口約83萬人，屬狹長型地形，僅設置6家區域醫院、14家地區醫院，並沒有醫學中心級醫院；全國每萬人口醫師數為19.23人，但本縣僅13.72人，相較低於全國平均數，加上每位醫師數照顧大於4000人，共5個鄉，照顧大於3000人共6個鄉鎮，顯示屏東醫療資源嚴重不足。



周春米立委上任後與潘孟安縣長積極透過多方管道徵詢醫院意願，直至今年4月12日，潘縣長親自拜會退輔會主委李翔宙，表達屏東鄉親對醫療資源的期盼，邀請高雄榮民總醫院至屏東設立分院，雙方立即達成共識。4月24日李主委率退輔會團隊實地會勘大武營設置分院預定地後，5月17日即規劃完成高雄榮民總醫院屏東大武分院設置進度。



高雄榮總屏東大武分院佔地約6.44公頃，計畫投資超過70億元，設置38個臨床科部、14個醫事及行政部門，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護，並配合縣府醫療在地化政策，與區域醫院、地區醫院垂直整合，成為屏東縣境內急重症醫療後送醫院，提供全方位的照護。



衛生局指出，目前高雄榮總屏東大武分院申請案已通過縣醫審會，只要能順利取得衛生福利部同意及土地即可馬上動工，未來床位至少450個，若加上特殊病床位可望達650床規模，為提升在地醫療能量，該院未來發展以急重症醫療為主，有效解決屏東醫療資源嚴重不足的問題。



潘縣長表示，未來高雄榮總進駐後，除了服務屏東鄉親外，大武營區位在屏東市門面位置，也可以嘉惠到南高雄地區的民眾，更希望日後能延伸照顧到屏南地區、恆春半島的醫療，對居民健康、觀光發展都更有保障。



訊息來源：屏東縣政府