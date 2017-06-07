(中央社訊息服務20170607 15:44:02)為加速培育優秀農業人才，行政院農業委員會於本(7)日假國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校舉辦「獎勵高級中等學校農場經營科從農試辦輔導方案」(簡稱獎勵高中從農方案)啟動記者會，宣布該會將於106學年提供就讀農場經營科成績優異的學生(前50%)，每學期5千元的農業獎助學金，於寒暑假期間完成農業職涯探索20天者，另給予額外獎勵金1萬元，每學年最多可領到3萬元，以鼓勵青年學子提早認識與接觸農業，畢業後選填該會推動之大學農業公費專班得予加分，或接續「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」。歡迎農家第二代或對從農有興趣的國中畢業生，於106學年高中入學選填志願時，選擇設有農場經營科的11所高級中等學校就讀。



農業人才培育向下紮根，提供獎勵與實作引導從農農委會表示，為推動農業新生代人才培育，建構友善青年從農環境、全方位培育優質青年，該會與教育部研商，自104學年起，首先於嘉義大學設置公費專班，由該會提供公費待遇；並於106學年擴大推動，於嘉義大學開辦2班、屏東科技大學開辦1班、明道大學開辦1班，107學年預定於宜蘭大學再開辦1班，另規劃提供國內農學校院相關科系一般農業公費生，以建立完整大學農業公費生培育機制，期望培育優秀的新農民。 農委會說明，為加速農業人才培育歷程，將公費生培育機制向下延伸至高中職，該會經與教育部及相關學校研商後，將共同推動「獎勵高中從農方案」， 以獎勵方式鼓勵就讀高中農場經營科成績優異的學生，搭配寒暑假進行農業職涯探索學習農業實務經驗，學生除可獲得實質獎勵金額外，更可以學習到業界農場的操作訣竅，未來畢業後，還可選填該會推動之大學農業公費專班獲得加分優惠，強化其競爭優勢或接續「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，由教育部及勞動部補助每月1萬元，對於有升學需求之學生，有系統的培育具創新經營與持續學習能力的農業接班人。



培育具創新經營與持續學習能力之農業接班人 農委會強調，青年從農是新崛起的一股強烈趨勢，為有效培育優質農業人才，該會將持續引導優秀的農校學生畢業後從事農業經營，除積極輔導其經營農場，並優先提供購地、創業等貸款及相關輔導措施，期望培育優秀之農業接班人。該會再次呼籲，歡迎優秀的青年學子投入農業的行列，加入獎勵高中從農方案，成為臺灣農業的生力軍！



訊息來源：行政院農業委員會