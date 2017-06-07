(中央社訊息服務20170607 15:43:35)東京--(美國商業資訊)--愛筆思畫(ibis mobile inc.) （總部：東京中央區；總裁/執行長：Eiji Kamiya）針對社交繪畫應用程式ibis Paint新推出一項功能。該功能利用深度學習提供線條畫的自動繪畫功能。



這份智慧新聞稿包含多媒體內容。完整新聞稿可從以下網址查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20170606005695/en/



觀看自動繪畫功能的運作方式https://www.youtube.com/watch?v=YjCsASiOGmU



ibis Paint是擁有800萬下載量的熱門社交繪畫應用程式，現提供適用於線條畫的深度學習自動繪畫功能。在ibis Paint社交網站上，每天有大量的藝術作品張貼發佈，該伺服器上擁有超過60萬件由使用者創作的作品。我們從60多萬件張貼作品中選出約30萬件適合深度學習的藝術作品，事先對藝術作品進行一些影像處理，然後將它們用於開發新的功能，這一期間，我們在美國俄勒岡州利用AWS的機器學習雲端伺服器（P2實例），進行了長達數月的試誤法研發。



對於使用者而言，這是可望促成新表達方式的全新藝術創作工具。該工具推出後，用戶在ibis Paint社交網站上張貼作品可望幫助我們瞭解其繪畫思潮，進而提高人物、物體和風景等不同線條畫的準確度和識別度。



目前的功能可識別人物的面部、頭髮、眼睛、臉頰和嘴部，以及人與物之間的線條。並非所有這些都能以用戶期望的顏色繪製。一項輔助工具可用於解決這種狀況，讓用戶可以指定顏色。用戶可藉此在短時間內完成繪製。



這是我們首個利用深度學習的商用功能。我們計畫進一步研究，以促成更多新的表達方式，以及利用繪畫深度學習來節省工作量。我們的終極目標是開發人工智慧，用於輔助專業漫畫師、插畫師和動畫創作者，以節省工作量和提高效率。



圖1為人工智慧自動繪畫體驗方式。首先，在App Store或Google Play Store中搜尋ibis Paint，下載免費版，然後，開始準備線條畫。1. 點按title（標題）畫面中的My Gallery（我的圖庫）2. 點按My Gallery中的+3. 點按Import Picture（輸入圖片），載入線條畫，並調整載入位置4. 點按tool selection（工具選擇）視窗5. 點按filters（篩選過濾）6. 點按Auto Paint（自動繪畫）然後，操作自動繪畫。如果您想要使用色彩規格輔助功能，打開color selection（顏色選擇）視窗，選擇畫筆顏色，點按線條畫內部，塗上顏色。如果您以一系列點按動作放入顏色而不是用長線條指定顏色，效果會更佳。



圖2為應用自動繪畫和色彩規格輔助功能的部分線條畫效果。 應用程式概述



開發者 ibis mobile inc.



應用程式名稱 免費版：ibis Paint X付費版：ibis Paint



類別 iOS: Entertainment（娛樂）Android: Art & design （藝術與設計）



支援的作業系統(OS) 需要iOS 8.0或以上需要Android OS 4.1或以上



價格 免費版：免費付費版：4.99美元



ibisPaint.com 張貼數：663,585藝術作品下載量：1,842,454按讚數：720,271評論數：148,786URL: http://ibispaint.com/



下載應用程式 ibis Paint X iOS版（免費）：https://itunes.apple.com/app/id450722833?mt=8ibis Paint X Android版（免費）：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.ibis.ibispaintx.appibis Paint X iOS（付費）：https://itunes.apple.com/app/id441179131?mt=8



YouTube頻道 https://www.youtube.com/channel/UCo2EevPr79_Ux66GACESAkQ



原文版本可在businesswire.com上查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20170606005695/en/



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聯絡方式：



查詢ibis mobile inc.Eiji Kamiya，81（日本）-3-6222-5277總裁/執行長mob-info@ibis.ne.jp網站：https://www.ibis.ne.jp/en_top/



訊息來源：business wire