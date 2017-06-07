(中央社訊息服務20170607 16:01:04)開間夢想中的咖啡店一直是很多人的夢想，OVEN COFFEE 烤香咖啡自創店以來不斷的接獲許多顧客的詢問需求，希望能夠成立分店成為共同經營的夥伴。經歷多年的建立制度、招募後勤團隊、以及設置中央烘豆廠的準備後，終於在2014年開始成立分店，至今！在全台已經展店超過50間以上，堪稱是近年來發展最為迅速的連鎖咖啡品牌之一！ 這期加盟展總部省去參展夏季加盟展成本，只是為了將宣傳金額實質回饋給真正想創業的你。今年6月OVEN COFFEE烤香。布朗尼咖啡館，再釋出10組名額限量198萬開咖啡店，且升級二代店不加價，還加贈布朗尼專用蛋糕櫃，更祭出萬元的開店紅包獎勵，優惠只到6月底。 OVEN COFFEE 烤香咖啡的品牌策略一直以創造優質的外帶式咖啡體驗為主，但為了滿足日益增加的顧客內用以及餐點需求，提供全天候的優質早午餐餐點服務以及更加舒適的用餐環境，秉持原有的創業精神，繼續讓美好的用餐經驗，溫暖感動更多人的心。 OVEN COFFEE 烤香咖啡近期在新莊八德、新北中和、桃園中壢、桃園楊梅、花蓮、台中新展店，有完善的教育訓練和營運輔導，歡迎更多對於創業和加盟有興趣的人加入『OVEN COFFEE 烤香咖啡』的團隊，請撥全球加盟專線：0983-068-735、市話：02-6600-8858我們將會有專人為您服務。