洪秀柱主持國民黨中常會（1）中央社 (2017-06-07 16:51)
國民黨中常會7日下午在國民黨中央黨部舉行，黨主席洪秀柱（後中） 主持會議，並一一回應中常委發言。中央社記者吳翊寧攝 106年6月7日
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