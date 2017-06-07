針對兩岸關係，台中市長林佳龍（前）7日在市議會中表示，各種口號都不能表達完整的兩岸關係，必須「少說多做」建立彼此信任感，不管立場都必須「知中」，不卑不亢的態度，才能建立長久關係。中央社記者趙麗妍攝 106年6月7日