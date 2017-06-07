林佳龍：必須知中 不卑不亢建立長久關係中央社 (2017-06-07 16:51)
針對兩岸關係，台中市長林佳龍（前）7日在市議會中表示，各種口號都不能表達完整的兩岸關係，必須「少說多做」建立彼此信任感，不管立場都必須「知中」，不卑不亢的態度，才能建立長久關係。中央社記者趙麗妍攝 106年6月7日
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 飛利浦Teenager Series音波震動牙刷 HX6263(粉紫)
- 品家居 阿爾瓦5尺推門衣櫃(兩色可選)-151x61x198cm-免組
- Wavelab 9 (音效編輯) 單機版 (盒裝)
- 《KOSNEY 意韻幽香》特大100%天絲TENCEL六件式床罩組
- 【ORIN】中性街頭帥氣 嚴選蠟感牛皮綁帶帥氣軍靴(咖啡)
- 【韓國T2R】麂皮毛絨裏反摺款內增高短靴 ↑6cm 藍(5500-0751
- MICHAEL KORS JET SET TRAVEL滿版LOGO牛皮雙折扣式短夾-摩
- Puma 慢跑鞋 Ignite 3 運動 跑鞋 男鞋
- A.S.O 逸麗知性 全真皮素色窩心高跟鞋 黑色
- 【品味居】華格林 1.8尺二抽床頭櫃
本報社評--不走康莊大道 台灣的路越來越窄【中央網路報】
本報透視集--又見綠朝新貴【中央網路報】
金智媛「沒穿內衣」獻抱抱 朴敘俊臉紅彈開【NOWnews今日新聞】
挖補頻繁路不平 柯文哲有新招【NOWnews今日新聞】
台灣青年圓桌論壇協會高雄成立【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》