消基會7日在台北公布防曬產品測試結果，抽檢25件商品中，有6件的SPF防曬係數測試結果低於標示值。消基會表示，可能原因為防曬乳調配不均、配方不實或檢測方式不同，而國內目前尚無與國際接軌的防曬產品防曬效能測試方法，呼籲主管機關應儘速建立方法，並定期抽檢及公布結果，讓消費者查閱參考。圖前為本次部分抽檢產品。中央社記者裴禛攝 106年6月7日