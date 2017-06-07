民代呼籲照顧雲林農民中央社 (2017-06-07 16:51)
民主進步黨雲林縣黨部聚集立委劉建國（左3）、雲林縣議會副議長蘇俊豪（右3）等多人。7日共同呼籲中央「照顧農民」，放寬災損達20%以上才補助的門檻，採取整區認定，加速救助發放以利復耕。中央社記者葉子綱攝 106年6月7日
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上一則：雲林民代為農民請命
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