政院：498法令檢討後先放寬同性伴侶適用中央社 (2017-06-07 16:50)
行政院秘書長陳美伶（圖）7日表示，在同性婚姻法制化之前，建議各部會將498個相關法令，如長照、刑事訴訟法、安寧緩和醫療條例等，不涉及第三人權益部分，檢討後先放寬同性伴侶適用。中央社記者顧荃攝 106年6月7日
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