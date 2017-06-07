雲林議員籲政府修改不合時宜法令中央社 (2017-06-07 16:50)
雲林縣議會定期大會議程7日進行縣政總質詢，國民黨籍立委李明哲（左）指中央政府菜價高抓菜蟲、菜價低無作為、農民等待官員查勘，法令僵化，一度抨擊「菜蟲就是政府」，呼籲修改不合時宜法令，落實照顧農民。右為雲林縣長李進勇。中央社記者葉子綱攝 106年6月7日
關鍵字：
上一則：暴雨襲台後 雲林農田慘狀
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雨鞋 長筒．半筒雨鞋．Kidorable 雨鞋．pvc 兒童雨鞋．rockfish 雨鞋．kiddidoo 雨鞋．雨鞋 無毒．女用 雨鞋．jojo 雨鞋．Sanho 雨鞋．兒童雨鞋．mit 雨鞋套．安全 雨鞋．高跟雨鞋．三和牌 雨鞋．達新牌 厚底 防雨鞋套．防雨鞋套．橡膠雨鞋．Smally 雨鞋．達新牌 雨鞋．雨鞋．Pretty 雨鞋．雨鞋套．中筒雨鞋．防水 雨鞋．高筒雨鞋．蕾絲 雨鞋．果凍雨鞋．防滑雨鞋．stample 雨鞋
- SUNIX Ethernet to 1埠RS-232 / 1埠印表機埠網路介面擴充盒
- 【Dennibella丹妮貝拉】斜背/側背/肩背-簡約時尚包包(質感
- Saint Rose 時光琉璃 加大100%純天絲兩用被套床包四件組
- 大金 12坪變頻1對1大關系列冷暖分離式RXV71RVLT/FTXV71RVLT
- 【☆Deluxe☆】性感曲線-粉色水鑽翩翩雙蝴蝶高跟涼鞋(★粉)
- 【羅絲美睡衣】玫瑰花語短袖洋裝睡衣(粉藍)
- 正韓 附腰帶束袖垂墜傘狀風衣外套 (共二色)-W BABIES
- Moshi VersaKeyboard for iPad Air 多角度藍牙鍵盤保護套
- 【B.T ROSE】霧面質感手提2WAY包-桃紅色(優質真皮系列)
- ALDO 原色真皮2WAY蝴蝶結粗跟鞋~名媛亮粉
波斯灣版無間道：卡達被孤立，為的就是這口氣！【北京新浪網】
動物園股權糾紛 活驢喂虎【北京新浪網】
與卡達斷交國家增至8個 航班停飛殃及池魚【北京新浪網】