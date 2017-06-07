暴雨襲台後 雲林農田慘狀中央社 (2017-06-07 16:50)
暴雨侵襲全台，農損攀高，雲林是重災區，其中葉菜類蔬菜、水稻倒伏最嚴重。菜價震盪，價漲時中央又高喊抓菜蟲，但價跌受傷最重的是菜農，雲林縣立委、議員等民代7日齊為農民請命「莫把農民當菜蟲」。圖為災後雲林田地慘狀。中央社記者葉子綱攝 106年6月7日
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