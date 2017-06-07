吳中天楊子姍婚紗美照曝光（3）中央社 (2017-06-07 16:50)
台灣男星吳中天（下）和中國大陸女星楊子姍（上）7日透過經紀公司宣布，10日將在文華東方酒店舉辦婚禮，婚紗照也一併曝光，由電影團隊操刀，畫面浪漫唯美。（銀魚提供）中央社記者江佩凌傳真 106年6月7日
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