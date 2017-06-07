粉絲專頁按讚分享 中正學子捐款護貓狗中央社 (2017-06-07 16:50)
中正大學一群學生在臉書設立粉絲專頁「寵。愛 Love.Pets」，只要師生或民眾依公布方式到專頁按讚、留言及分享貼文，每分享1次貼文，學生將自掏腰包捐出款項給嘉義市動物守護協會。（中正大學提供）中央社記者黃國芳傳真 106年6月7日
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