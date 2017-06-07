中正大學一群學生在臉書設立粉絲專頁「寵。愛 Love.Pets」，只要師生或民眾依公布方式到專頁按讚、留言及分享貼文，每分享1次貼文，學生將自掏腰包捐出款項給嘉義市動物守護協會。（中正大學提供）中央社記者黃國芳傳真 106年6月7日