吳東進出席工商協進會理監事聯席會議中央社 (2017-06-07 16:50)
新光金控董事長吳東進（圖）7日在台北出席工商協進會「第24屆第13次理監事聯席會議」。中央社記者謝佳璋攝 106年6月7日
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