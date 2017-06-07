（中央社記者楊淑閔台北2017年6月7日電）雲林縣長李進勇高分貝抨擊農委會打壓菜價。農糧署副署長蘇茂祥說，3、4日暴雨，4日交易量不足讓交易價飆高，5日又休市，6日需求擴大才釋出，這是正常調控，不是打壓。



豪雨成災，影響蔬菜供應，菜價震盪，中央要抓菜蟲，農民叫苦「菜蟲不在田間」，雲林縣長李進勇今天高分貝抨擊，「菜蟲沒有浮起來，人的怒氣浮起來」，要求中央勿釋出冷凍蔬菜打壓菜價、傷害農民。



蘇茂祥指出，李進勇今天呼籲中央不要釋出冷藏蔬菜打壓菜價，實況是災區受損影響供應下的正常產銷調控，沒有所謂打不打壓菜價的事。



他具體說明，3、4日2天暴雨，影響採收及運輸作業進行，使得4日果菜市場的蔬菜交易量不足，台北果菜市場整體蔬菜交易均價每公斤超過新台幣35元，隔天5日又休市，再開市的6日需求量就會擴大，為了滿足市場需求，才釋出40公噸高麗菜穩定菜價。



他說，接下來的幾天，天氣平穩的狀況下，短期內不會再釋出庫存蔬菜。



農糧署主秘翁震炘說，目前農民團體庫存根莖類等冷藏蔬菜超過1萬5000公噸，其中農糧署掌握3600公噸滾動式倉儲蔬菜，包含甘藍及結球白菜3000公噸，胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯共600公噸，庫存充足。



他並說，豪雨受損蔬菜產區會陸續復耕供應，短期葉菜類2到3週就可以上市；至於蔬菜是自由進口品項，由貿易商自由進口調節。



此外，翁震炘說，近日農糧署與行政院消保處及公平會前往量販店、超市及傳統市場訪價，蔬菜價格合理，整體來看沒有異常波動，也沒有發現菜蟲。1060607