（中央社記者吳家豪台北7日電）蘋果開發者大會WWDC17發表iOS 11作業系統，但iPhone 5、iPhone 5c和第四代iPad卻不在可升級裝置清單中；外媒爆料指出，是因為iOS 11不相容這些裝置搭載的32位元處理器。



蘋果宣布iOS 11作業系統將於今年秋季推出，包括相機App新增專業品質濾鏡、Siri變得更聰明且更對答如流，同時也整合擴增實境（AR）體驗。



根據蘋果公布的相容裝置清單，iOS 11可相容的8款iPhone包括：iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone 5s。



此外，iOS 11可相容的10款iPad包括：第二代12.9吋iPad Pro、第一代12.9吋iPad Pro、10.5吋iPad Pro、9.7吋iPad Pro、iPad Air 2、iPad Air、第五代iPad、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2。可相容的1款iPod為第六代iPod Touch。



有外媒發現，有2款iPhone與1款iPad不在iOS 11的相容裝置清單上，包括2012年推出的iPhone 5、第四代iPad，以及2013年發表的iPhone 5c；原因是這3款裝置是目前市面上僅存搭載32位元處理器的iOS裝置，但iOS11不相容32位元處理器。



外媒報導更指出，搭載64位元處理器的現有裝置升級到iOS 11後，也將無法使用32位元的軟體，這項消息蘋果已在將近一年前就開始提醒開發者。



外媒表示，對開發者而言，iOS 11僅相容64位元處理器與軟體的好處是可以釋出更多寶貴的RAM記憶體和儲存空間，以打造新功能；對蘋果而言，設計新款處理器不再需要兼顧32位元相容性，可以節省電晶體空間挪作他用。