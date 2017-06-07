BIGBANG T.O.P病情好轉 院方: 一周內可恢復中央社 (2017-06-07 16:21)
（中央社台北6日電）南韓天團BIGBANG 成員T.O.P（崔勝鉉），昨天驚傳疑似服用藥物過量，緊急送醫急救。院方今天表示，T.O.P送醫時出現呼吸衰竭症狀，目前偶爾可張開眼睛，估計一周內可恢復正常。
主治醫師表示，如果沒有出現特別的併發症，T.O.P應該一周內可恢復正常。院方判斷，他可能是服用過量的安定劑，目前無法確知他服用的劑量，只能推測因為他身體狀況不好，劑量超過可負擔範圍。
仍在服役的T.O.P昨天上午被部隊人員發現昏迷，緊急送往醫院後轉入加護病房。T.O.P的母親今早探視過兒子後，向媒體哭訴兒子「都快死了」，表示T.O.P的狀態仍不樂觀。
院方今天與家屬商議後，由T.O.P的主治醫師代表出面發表簡報。
韓媒日刊體育報導，院方表示，T.O.P昨天中午12時34分到達醫院，有3人同行，其中一人為上司。
T.O.P當時只對強烈刺激有反應，對一般刺激沒有反應，介於深度嗜睡與昏迷狀態之間，瞳孔對光反射減少；身體則出現血壓上升、脈搏加快與呼吸不安定症狀，並出現血液含氧量低、二氧化碳含量高的呼吸衰竭症狀。
根據尿液檢查結果，是因安眠藥服用過量導致呼吸衰竭，也因此很有可能發生呼吸中止的狀況，因此要求插管，送往加護病房。
醫生也表示，雖然已就血液中高二氧化碳量進行治療，但患者仍處於深度嗜睡狀態，昨天上午11時與下午3時，分別與神經科及精神健康醫學科進行會診，但判斷仍無法進行一般治療，待患者情況好轉後，會再與精神專門科會診。
T.O.P因被查出呼大麻於5日遭到不拘留起訴後，由江南警察局義警隊轉至首爾陽川區的4機動隊服務，但昨天稍早卻傳出昏倒送醫消息。
4機動隊人員在昨天上午11時將T.O.P緊急送往梨大醫院急救，疑似為藥物使用過量，急救後轉進加護病房，至今狀態不明。
警方昨晚出面表示，T.O.P被緊急送醫後，已接受血液、尿液與電腦斷層檢查，他只是處於昏睡狀態，並表示呼喊他名字或捏他的時候，T.O.P都會有反應，並無生命危險。
對此4機動隊相關人員向韓媒Dispatch表示，部隊人員昨天早上7時30分發現叫不醒T.O.P，但基於他剛調入隊中，有「緩衝期」的相關措施，即使4機動隊當天其實有出勤任務，也還是決定讓他繼續休息，並表示「無法獲知他過量使用藥物等情況」。
對於部隊內是否可任意服用藥物的疑慮，相關人員也表示，他們無法確認私人醫院開立的處方藥。（譯者：中央社廖禹揚）1060607
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